Campanha ‘Nem um a menos’ vai ajudar alunos sem acesso a computador

A campanha “Nem um a menos: solidariedade que acessa a educação”, que doa aparelhos tecnológicos em boas condições de uso para alunos da rede municipal | Foto: Márcio James/ Semcom

Manaus- A campanha “Nem um a menos: solidariedade que acessa a educação”, que doa aparelhos tecnológicos em boas condições de uso para alunos da rede municipal, ganhou novos pontos de coleta em Manaus. Lançada no último dia 13, só havia a sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), mas agora os novos lugares de entrega ficam em sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) do órgão.

A ação é coordenada pelas Ocas do Conhecimento e Departamento de Gestão Educacional (Dege) e, pretende receber doações de TVs, computadores, tablets, notebooks, celulares e conversores de TV digital, que possam ser usados pelos alunos que não conseguiram acompanhar as aulas virtuais, mas tiveram reforço em atividades com outras alternativas.

“Os oitos pontos de recebimento estarão funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Em cada local, terá uma pessoa responsável para receber os equipamentos e entregar a declaração de doação”, explicou Luciana da Silva, uma das coordenadoras da ação.

A campanha, além de atender as necessidades de alunos carentes, vai também evitar o acúmulo de lixo desnecessário e prejudicial ao meio ambiente, como o descarte irregular. A entrega do material ao aluno começa no dia 14 de agosto e vai até dia 11 de dezembro.

Todo material arrecadado passará por triagem realizada por uma empresa especializada em descarte de lixo, no qual o aparelho que não estiver em condições de uso, será descartado de forma correta.





Veja abaixo os endereços dos pontos de coleta:

- Sede da Semed (na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Parque 10).

- DDZ Sul (rua da Penetração, s/nº - Vila Amazonas - Parque 10);

- DDZ Oeste (avenida Desembargador João Machado, 3.785, Planalto);

- DDZ Norte (rua Torquato Tapajós, 1.009, bairro da Paz/ Flores);

- DDZ Centro-Sul (rua Jambo, 7- Baixada Fluminense, Cidade Nova 1);

- DDZ Leste 1 (avenida Autaz Mirim, 2.532, Armando Mendes);

- DDZ Leste 2 (avenida Cosme Ferreira, 5.798, Zumbi 1);

- DDZ Rural (rua Torquato Tapajós, 1.009, bairro da Paz/ Flores).





