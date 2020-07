Ciama e Sema alinham parceria para projetos ambientais no AM

Os gestores discutiram as vertentes de implementação dos projetos | Foto: Reprodução

Manaus – Representantes da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) se reuniram na manhã desta quinta-feira (23) para alinhar a criação de um Termo de Cooperação Técnica para elaborar projetos voltados ao pagamento de serviços ambientais, ao fortalecimento de associações existentes em Unidades de Conservação e ao desenvolvimento das cadeias produtivas sustentáveis.

Durante a reunião, os gestores discutiram as vertentes de implementação dos projetos, que deverão contemplar atividades como o manejo do pirarucu, manejo de quelônios, a pesca esportiva, o manejo do jacaré e a extração e beneficiamento de óleos e essências.

A reunião aconteceu nesta quinta-feira (23) | Foto: Divulgação/Ciama

Outro ponto importante é a recriação de um projeto que deverá recompensar os “Guardiões da floresta” por serviços ambientais como a preservação do meio ambiente. O próximo passo será a assinatura do termo de cooperação que está sendo elaborado pelas duas instituições.

Participaram da reunião também o presidente da Ciama, Aluizio Barbosa; a assessora do Departamento de Projetos da Ciama, Cira Senna; o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira; e os chefes do Departamento de Mudanças Climáticas, Rogério Bessa, e do Núcleo de Geoprocessamento e Gestão de Florestas da Sema, Eliene Cruz.

*Com informações da assessoria

