Jirau da Amazônia vai virar marca registrada

O Jirau da Amazônia registrou sua marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) | Foto: Imprensa FAS

Manaus - O Jirau da Amazônia registrou sua marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). O projeto foi lançado em junho de 2019 e por meio de seus produtos leva histórias de artesãos da floresta para todo Brasil. E um direito de utilização e exclusividade para os 231 artesãos amazônicos o que garante proteção comercial e jurídica contra pirataria e uso indevido por parte de terceiros.

Os próximos passos, após o registro no Inpi, incluem a construção do selo Jirau da Amazônia que possibilitará abranger mais produtos apoiados pela marca e a franquia social. Isso permitirá utilizar o projeto em outras comunidades ribeirinhas, atendendo mais artesãos que queiram integrar o Jirau da Amazônia e, assim, gerar renda por meio do artesanato da Amazônia. Para conhecer mais ou comprar os produtos, basta acessar: www.americanas.com.br/lojista/jirau-da-amazonia .

Para o coordenador de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da FAS, Wildney Mourão, a titularidade da marca proporcionará aos artesãos ribeirinhos maior crescimento do valor agregado de seus trabalhos e a proteção contra possíveis plágios.

“Hoje a marca Jirau da Amazônia consegue proteger e atender os artesãos, empreendedores e produtores que trabalham nas cadeias que a FAS apoia. Todos eles também serão contemplados com tal conquista, a medida que lançarmos um produto no mercado com o selo Jirau da Amazônia. Isso fortalecerá as técnicas tradicionais e cultura que estão na identidade dos produtos amazônicos feitos por amazônidas”, explica Wildney.

*Com informações da Assessoria

