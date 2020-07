Visita de grupo de risco em presídios será permitido em agosto

A entrada de visitantes do grupo de risco para o novo coronavírus nas unidades prisionais será permitida a partir do dia três de agosto | Foto: Divulgação/Seap

Manaus- A entrada de visitantes do grupo de risco para o novo coronavírus nas unidades prisionais será permitida a partir do dia três de agosto. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) publicou, nesta quinta-feira (23), a Portaria Interna n° 055/2020, que autorizou, a data marca o início do terceiro ciclo de retomada gradual das visitas no sistema penitenciário do Amazonas.

Maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes, lactantes, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde deverão realizar o agendamento no aplicativo “Visita Legal” na próxima semana, seguindo o cronograma de visitação anunciado no dia 28 de junho.

Coronavírus - As visitas no sistema prisional do Amazonas foram retomadas no dia seis de julho, após quatro meses de suspensão por conta da pandemia do novo coronavírus.

A Seap adotou uma série de medidas para impedir a propagação do vírus, que contribuem para o baixo índice da doença registrado nas unidades prisionais no estado.

As visitações acontecem de segunda a sexta-feira, em dois períodos (manhã e tarde), e são limitadas ao número de 100 pessoas em cada turno.

Antes de entrar na unidade prisional, o visitante deve aferir a temperatura, higienizar mãos e calçados e usar máscaras durante toda a permanência no local.

*Com informações da assessoria

