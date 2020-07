Serviços gratuitos são ofertados por clínica filantrópica de Manaus

Manaus - A iniciativa da unidade filantrópica Pró-saúde tem como objetivo acolher especialmente a população de baixa renda da região, bem como atender a população local, evitando, assim, o deslocamento desnecessário aos hospitais sobrecarga e do sistema de saúde. Qualquer pessoa que esteja com dúvidas e até mesmo sintomas relacionados ao novo corona pode ir até a clínica para obter auxílio de forma simples, prática e gratuita. A Pró-Saúde está com atendimento gratuito de clínico geral e pediatra nas unidades Cidade Nova e Alvorada em tempos de Covid-19. A clínica tem atendido, aproximadamente, 1.200 pacientes por mês durante a pandemia.

Como atividades filantrópicas da Pró-Saúde iniciam há 37 anos, em paralelo ao Grupo Samel, apenas com clínico geral e pediatra gratuito, tendo como atividades comerciais foram introduzidas há quatro anos, mantendo-se a gratuidade das especialidades. O objetivo da Pró-Saúde no momento de sua fundação foi ajudar o público de baixa renda a ter acesso aos serviços médicos de forma mais rápida e com qualidade, tendo sido financiado por 35 anos pelo Dr. Luiz Fernando. Mesmo após o ingresso no mercado, com a inserção de especialidades pagas, os pacientes se mantiveram fiéis à empresa devido aos valores mais baixos cobrados em relação a outras clínicas.

A perspectiva de futuro da Pró-Saúde é deixar de ser uma empresa tradicional de saúde para se tornar uma Health Tech, com processos majoritários tecnológicos. O objetivo é proporcionar ao paciente um processo muito mais automatizado, objetivo e rápido que os tradicionais, otimizando todo o percurso existente entre a decisão de ir ao médico e a consulta em si.

A clínica médica tem atendimento ambulatorial e exames, como preventivo, ultrassonografia, e coleta laboratorial, a baixo custo. O contato com o cliente é realizado fisicamente, por meios digitais como WhatsApp, Facebook e Instagram ou por telefone.

Para ser atendido gratuitamente pela clínica geral e pediatra, basta fazer o cadastro na clínica por telefone (92) 4003-6049, WhatsApp (92) 99146-0334 ou presencialmente. Após o cadastro, a pessoa realiza o agendamento on-line ou por telefone de acordo com a disponibilidade e a preferência do paciente. No dia agendado, o atendimento será feito por onde de chegada. Como consultas acontecem de segunda a sábado, no período da manhã e da tarde.

