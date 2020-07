Avião anfíbio cai em Itamarati no Amazonas

As fotos do acidente aéreo foram veiculadas em redes sociais | Foto: Divulgação

Itamarati - Um avião anfíbio caiu nesta quinta-feira (23), em uma área de mata no município de Itamarati (distante 983 quilômetros de Manaus). A aeronave ficou completamente destruída e há informações de que nela estava somente o piloto.

De acordo com moradores daquele município, o piloto foi identificado como "Gabriel". Fotos do acidente aéreo compartilhadas nas redes sociais mostram um cenário de destruição. Em algumas imagens é possível ver o momento em que o piloto era socorrido por moradores da área .

Ele foi levado à unidade hospitalar daquele município e não há informações sobre o estado de saúde dele. Informações oficiais sobre o acidente devem ser repassadas posteriormente pelas autoridades competentes.

O Em Tempo tentou entrar em contato com a Força Área Brasileira (FAB) para ter mais detalhes do caso. No entanto, até a publicação do material não houve resposta.

