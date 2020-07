Seap recebe lote de insumos para combate à Covid-19

Material recebido irá reforçar o estoque do sistema prisional do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu uma remessa de equipamentos e insumos para o combate à Covid-19. O lote é composto por 151 máscaras de proteção, 69 frascos de álcool em gel, além de 38 termômetros digitais.

O material recebido irá reforçar o estoque do sistema prisional do Amazonas, que já ultrapassou a marca de 90 mil máscaras produzidas pelos próprios internos. A distribuição dos materiais faz parte de uma iniciativa do Governo Federal.

Os itens são encaminhados para as secretarias responsáveis pelo sistema prisional. A ação federal já beneficiou todos os estados brasileiros.

A coordenadora de Saúde do Sistema Penitenciário do Amazonas, Alyne Eliza Botelho, ressalta a importância do material enviado pelo Depen para as ações de combate ao novo coronavírus no sistema prisional do Amazonas.

“O recebimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para ações de enfrentamento ao vírus demonstra um olhar especial para o sistema prisional do estado. Com o retorno das visitas presenciais em nossas unidades, a ação beneficiará tanto a população prisional como o corpo de servidores, funcionários e até os familiares que recebemos diariamente”, disse.

A distribuição do material entre as unidades do sistema prisional do estado seguirá alguns critérios, uma vez que cada uma possui suas particularidades em número de servidores e de internos.

Alyne destaca que o material recebido ajudará no desenvolvimento das ações de prevenção dentro dos presídios do Amazonas, algo que a Seap já realiza desde o início da pandemia.

“Nos primeiros dias da pandemia, nós nos antecipamos e iniciamos uma forte campanha de conscientização, com orientações sobre os cuidados de higiene e prevenção. Trata-se de um aporte para o que a Seap desenvolve desde o início dessa crise”, concluiu.

*Com informações da assessoria



Leia Mais

Traficante mandou matar flanelinha que chamava a polícia na Compensa

Adolescentes envolvidos em quase 60 assaltos são apreendidos em Manaus

Traficante 'Japonês' é preso enquanto jogava dominó no Parque 10