Moradores temem desabamento de casa no bairro Jorge Teixeira

Uma parede da casa já desabou | Foto: César Gomes

Manaus - Moradores de uma casa localizada ao lado de uma área de rip-rap na rua Puraquê, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, temem o desabamento total do imóvel que está com rachaduras. Segundo eles, o transtorno acontece devido a uma obra inacabada feita pela Prefeitura de Manaus.

Waldemir Lima Machado, de 56 anos, contou ao Em Tempo que o problema já vem se arrastando por alguns anos. A obra que teria como intuito desafogar o esgoto do local e não foi concluída. Durante as chuvas, o córrego ao lado da casa dele transborda e o lugar alaga.

"Essa obra foi muito mal feita. A minha casa alaga e, por isso, uma das paredes caiu há dois meses. Minha casa está cheia de rachaduras. Estou no prejuízo, mesmo pagando meus impostos. Peço ajuda das autoridades", clamou.

Em vários cômodos da casa há rachaduras | Foto: César Gomes

Dentro dos cômodos da residência, diversas rachaduras estão expostas. Na casa, além de Waldemir, moram mais seis pessoas. Segundo ele, a Defesa Civil de Manaus já condenou uma parte do imóvel, mas ele alega não ter condições financeiras para deixar o lugar.

"A Defesa Civil condenou parte da casa e disse que iriam voltar, mas até agora nada. Esperamos um posicionamento das autoridades. Nós dormimos com medo de acordarmos embaixo dos escombros. O inverno está chegando e tememos a chuva. Por favor, venham aqui olhar por nós", pediu o morador.

O Em Tempo entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e com a Defesa Civil de Manaus para saber se a residência já foi atendida e se a rua está na programação para atendimento.

O terreno da casa fica alagado quando chove | Autor: Divulgação

Em nota, a Seminf informou que irá enviar, na próxima semana, uma equipe ao local para verificar a situação. Já a Defesa Civil de Manaus informa que, conforme verificado na Central de Emergência 199, não foi realizado nenhum registro, referente a ocorrência relatada até a data de hoje.

Assista a reportagem com os moradores do local:

