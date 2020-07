Ufam e UNB firmam convênio para oferecer Mestrado em Metafísica

Ufam e UNB oferecem Mestrado Interinstitucional em Metafísica. | Foto: Divulgação

Manaus- Ufam e UNB oferecem Mestrado Interinstitucional em Metafísica. O curso é aberto para graduados em Filosofia e áreas afins, em fase de elaboração, o Edital de Seleção está previsto para ser lançado entre os meses setembro e outubro. A oferta do curso foi aprovada pela CAPES em junho último.

Esse convênio foi firmado pelo Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Amazonas (DF/ IFCHS) e o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília (UnB), com aval e apoio dos órgãos reguladores da Pós-Graduação de ambas as instituições (PROPESP-Ufam e DPG-UnB).

Confira o anúncio do curso, na página do Programa de Pós-Graduação em Metafísica (PPGμ) da UnB.





Lei mais:

Professores terão curso com a participação de Leandro Karnal

Sesc Amazonas oferece vagas para Educação de Jovens e Adultos