Forró Ideal alcança mais de 120 mil visualizações em live

Manaus- A banda amazonense Forró Ideal atingiu em menos de 24h mais de 120 mil visualizações na live ‘Ideal Sunset’ e tornou-se a live mais assistida dentre as bandas amazonenses. Nas primeiras 5h após a publicação, os views já passavam de 110 mil. A live foi transmitida pelo canal oficial da banda no YouTube, no último sábado (18) e contou com uma mega estrutura.

Foram mais de três horas de transmissão e o repertório foi composto por músicas autorais e sucessos de grandes artistas, dentre eles ‘piseiro do Ideal’, ‘bora no chão’, ‘novinha vai chão’, ‘a gente fez amor’ e outros. A banda é comanda por Ricardinho Cedraz e Sabiá. Que ficaram surpresos com o número de acessos e agradeceram muito a todos que assistiram.

O projeto também deu origem à gravação de um novo DVD somente com músicas autorais que será lançado em breve. Os números não param de crescer, já são quase 130 mil visualizações, após 4 dias de publicação no YouTube.

História

A banda foi fundada no final de 2011, estreando nos palcos em janeiro do ano seguinte. Com apenas 8 anos de carreira, a banda já se apresentou duas vezes em rede nacional, no programa Raul Gil. Sucessos da banda já foram regravados por artistas como Wesley Safadão e Xandy Avião.

