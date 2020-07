Urgente: Carro capota em acidente no bairro Tarumã

Manaus - Um veículo capotou durante uma colisão envolvendo outros dois na manhã deste sábado (25). O acidente ocorreu na avenida do Futuro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para a atender a ocorrência.

Segundo o CBMAM, não há registro de vítimas, apenas a condutora do veículo capotado que está recebendo atendimento dos profissionais para evitar possíveis lesões. De acordo com a chamada, um dos veículos estaria apresentando sinais de fumaça, podendo causar um incêndio. O acidente envolveu uma BMW, um HB20 e um Gol.

"Equipe realizou a retirada da vítima, combateu o princípio de incêndio em um dos veículos e o desligamento da bateria dos três carros", diz a assessoria do CBMAM.



