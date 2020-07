Pai Frank da ZL faz vaquinha para inaugurar terreiro, no Tarumã

Manaus - O babalorixá conhecido no bairro São José, na Zona Leste de Manaus, como Pai Frank, iniciou campanha de doação junto aos filhos e simpatizantes da fé, para o término do novo terreiro, localizado no bairro Tarumã, que será inaugurado no dia 11 de agosto. A iniciativa busca arrecadar aproximadamente R$ 20 mil em doações, para a aquisição de material de construção para o acabamento da construção e pagamento da mão de obra.

“Estamos muito felizes em poder estar num sítio amplo, no Tarumã, em conexão total com a natureza e fortalecendo a fé, a saúde, a alegria, equilíbrio e bem-estar de nossos filhos, amigos e simpatizantes da fé. Mas, não podemos negar que os custos para a construção e manutenção são elevados”, disse Pai Frank.

A expectativa dele é que com a divulgação da construção do novo terreiro, os antigos frequentadores do terreiro, na Zona Leste de Manaus, entendam que o templo de fé, apenas mudou de local, mas que o amor pelos filhos continua. “Muitas pessoas ainda não sabem que estamos neste nova localização e que estamos lutando para ter o maior templo de orixás de Manaus. Por este motivo, busco ajuda para no dia 11 de agosto, possamos estar em plena comemoração”.

Pai Frank adiantou que devido ao grande envolvimento com a comunidade de São José por mais de 30 anos, as pessoas buscam no terreiro, um refúgio que lhes tragam paz e tranquilidade.

Ação Social

Pai Frank revelou que em breve a comunidade do Tarumã-Açu vai contar com atividades sociais e educacionais no "sítio da fé". "Além de alimentarmos a espiritualidade, nós vamos partilhar o lado social da nossa comunidade, com ações voltadas para a saúde, atividades lúdicas, entre outras. Queremos que a comunidade s sinta acolhida com todos os tipos de serviços sociais educacionais", finalizou o babalorixá.

Doação

Interessados podem fazer doações pelo link vaka.me/1235759, por meio de deposito bancário, no banco Santander Agência 1403/ Conta corrente 01018138-8 (Francisco de Assis Rebouças Lima) ou doar materiais de construção. Para obter mais informações, o babalorixá disponibilizou o contato do WhattsApp 92. 99228-9013.



*Com informações da assessoria

