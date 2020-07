Homem morre no AM após ser atingido por galho de árvore

Presidente Figueiredo - Um agricultor identificado como Waldomiro Rodrigues da Silva, 52, foi atingido por um galho de uma árvore na tarde deste sábado (25), enquanto ajudava outros dois homens no serviço de topografia, no ramal do Maranhense, em Presidente Figueiredo (município localizado a 133 km de Manaus).

De acordo com as testemunhas, ele estava cortando os galhos das árvores com uma motosserra, para abrir caminho na mata, quando um dos galhos o atingiu na cabeça. Os outros dois homens não estavam próximos no momento, mas quando perceberam que havia algo errado, correram para ajudá-lo.

Ele agonizou no chão e veio a óbito antes da chegada dos policiais do 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município, que atenderam a ocorrência.

