Carro fica completamente destruído após acidente

Manaus - Um acidente envolvendo um carro de passeio foi registrado na madrugada deste domingo (26), em Manaus. O veículo ficou completamente destruído e o condutor, a única vítima, foi socorrido e levado ao hospital por moradores da região. O acidente ocorreu na avenida Tefé, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu a ocorrência por volta das 5h25 da manhã, mas ao chegarem lá, a vítima já havia sido levada. Muito combustível e óleo foram derramados na pista, mas não houve caso de incêndio. A polícia investiga as circunstâncias do acidente.

