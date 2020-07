Colisão entre dois carros deixa quatro pessoas feridas em Manaus

Manaus - Um acidente envolvendo dois carros na manhã deste domingo (26) deixou quatro feridos na avenida Natan Xavier, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) levou as vítimas ao hospital João Lúcio, no bairro Coroado, Zona Leste.

De acordo com os policiais, em um dos carros estava uma família com dois adultos e duas crianças, que moram no município de Novo Airão, localizado a 180 Km de Manaus, e estavam retornando à cidade. O pai, a mãe e a filha menor ficaram feridos. O condutor do outro veículo sofreu apenas ferimentos leves.

Ainda segundo a polícia, a provável causa do acidente foi a alta velocidade de um dos veículos quando o outro estava fazendo um retorno, em uma área da avenida. Todos usavam cinto de segurança na hora do acidente, o que minimizou os ferimentos.

