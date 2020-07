Motorista alcoolizado causa acidente de trânsito

Manaus - Mais um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (26), em Manaus. Um carro com dois passageiros e um condutor bateu em uma árvore na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Leste de Manaus. Veículo ficou totalmente destruído.

Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram ao local atender a ocorrência, mas quando tentaram conversar com as três pessoas envolvidas no acidente, elas se agitaram e começaram a desacatar os policiais.

O motorista teve apenas um ferimento na boca e foi conduzido ao SPA do Coroado para atendimento médico. De acordo com os policiais, após o atendimento o homem e os outros dois passageiros foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia. Ele foi autuado por condução de veículo sob efeito de bebida alcoólica e os outros dois por desacato a autoridade.

