Interior do AM lidera casos de Covid-19 com 65% dos registros

Manaus – Neste domingo (26), o Amazonas diagnosticou mais 369 casos de Covid-19, totalizando 96.463 confirmados. Contudo, nesta edição, o boletim epidemiológico confirma a recuperação de mais 315 amazonenses, nas últimas 24 horas, chegando a 81.113 pessoas que passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Isolamento e recuperados

Óbitos

Conforme o boletim, foram confirmados mais sete óbitos pela doença, três ocorridos nas últimas 24 horas e quatro que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.210 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus deste sábado (25), foram registrados 40 sepultamentos e 10 óbitos domiciliares.

Entre pacientes de Manaus, existem 1.987 óbitos confirmados e em 56 municípios do interior, os casos fatais somam 1.230, até o momento. A lista inclui Manacapuru (135); Parintins (98); Coari (95); Tefé (82); Tabatinga (78); Itacoatiara (60); São Gabriel da Cachoeira (48); Humaitá (52); Iranduba (46); Benjamin Constant (35); Autazes (35); Maués (32); Barcelos (24); Nova Olinda do Norte (22); Borba (22); São Paulo de Olivença (21); Presidente Figueiredo (20); Santo Antônio do Içá (20); Fonte Boa (18); Lábrea (17); Manicoré (17); Jutaí (16); Careiro (16); Rio Preto da Eva (15); Tonantins (14); Alvarães (13); Manaquiri (12); Santa Isabel do Rio Negro (12); Anori (11); Boca do Acre (11); Novo Aripuanã (10); Barreirinha (9); Uarini (9); Amaturá (8); Beruri (7); Carauari (7); Guajará (7); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Urucará (6); Nhamundá (5); Tapauá (5); Juruá (5); Silves (5); Careiro da Várzea (4); Caapiranga (4); Pauini (4); Atalaia do Norte (4); Urucurituba (4); Maraã (4); Itamarati (4); Codajás (3); Boa Vista do Ramos (2); Eirunepé (2); São Sebastião do Uatumã (2); Japurá (1). Permanecem sem óbitos registrados: Anamã, Apuí, Canutama, Ipixuna e Envira.

Outros 26 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, quatro estão em investigação epidemiológica e 26 aguardam resultado laboratorial. Ao todo, 518 foram descartados para o novo coronavírus.

Municípios



Dos 96.463 casos confirmados no Amazonas até este domingo (26), 33.597 são de Manaus (34,83%) e 62.866 do interior do estado (65,17%).

Além da capital, 61 municípios têm casos confirmados: Coari (6.699); Manacapuru (3.345); Parintins (3.280); São Gabriel da Cachoeira (3.190); Tefé (3.139); Humaitá (2.102); Barcelos (2.038); Itacoatiara (1.944); Presidente Figueiredo (1.800); Tabatinga (1.652); Iranduba (1.577); Benjamin Constant (1.521); Santa Isabel do Rio Negro (1.419); Lábrea (1.325); Eirunepé (1.262); Maués (1.162); Autazes (1.146); Alvarães (1.126); Santo Antônio do Içá (1.081); Careiro (1.079); São Paulo de Olivença (981); Tapauá (889); Pauini (877); Boca do Acre (822); Carauari (805); Manicoré (817); Barreirinha (749); Fonte Boa (726); Rio Preto da Eva (731); Guajará (731); Atalaia do Norte (730); Anori (709); Nova Olinda do Norte (708); Borba (652); Novo Aripuanã (633); Uarini (616); Urucurituba (585); Itapiranga (554); Tonantins (539); Beruri (526); Amaturá (497); Itamarati (496); Nhamundá (473); Urucará (456); Anamã (437); Manaquiri (417); São Sebastião do Uatumã (404); Juruá (399); Ipixuna (393); Japurá (353); Maraã (345); Jutaí (302); Boa Vista do Ramos (283); Novo Airão (243); Caapiranga (226); Silves (203); Canutama (185); Codajás (182); Careiro da Várzea (127); Apuí (98) e Envira (80).

Nesta edição, 10 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Apuí, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião de Uatumã, Tapauá e Tonantins.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.

