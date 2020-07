"Vou sair mais forte do que antes", diz Arthur Neto

Manaus – O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), resolveu utilizar suas redes sociais neste domingo (26) para compartilhar como está indo sua recuperação, após 28 dias internado com Covid-19. Segundo a postagem, o dia de receber alta está cada vez mais próximo e o prefeito não vê a hora de poder passar mais tempo com seus familiares. Além disso, Arthur também aproveitou para alertar seus seguidores sobre a importância do isolamento social.

O prefeito esteva internado no Hospital Adventista, localizado no Distrito Industrial, em Manaus, desde o dia 30 de junho, quando foi levado – no dia 6 de julho – em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) aérea para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Desde então, 28 dias se passaram de sua recuperação.

O prefeito não vê a hora de poder passar mais tempo com seus familiares | Foto: Divulgação

Ele afirma que está morrendo de saudade dos familiares e que sairá mais forte do que antes da Covid-19 o alcançar. “A alta está mais que próxima. Morro de saudades de Arthur, Nicole, Carol e Juliano, meus filhos. E de Arthurzinho, Henrique, Julinha e Gabriel, meus netos. Vou sair mais forte do que antes de a Covid me alcançar”, relata em sua postagem no Instagram.

Além disso, Arthur pede que todos busquem evitar a doença e que protejam suas vidas e a das pessoas ao seu redor. “Digo, de coração, a todos: evitem esse mal. Protejam suas vidas e as vidas das outras pessoas, porque a Covid é perigosa, traiçoeira, agressiva e surpreendente. Nós aqui lutamos muito e a ‘vitória terá sabor de mel’. Agradeço a muitos pelas orações. E a todos que entenderem que não levar o vírus a sério estarão jogando contra eles mesmos e contra a vida em geral”, compartilha.

Isolamento social

Em outra postagem, também feita neste domingo, o prefeito alertou os seguidores sobre a necessidade e importância do isolamento social para que vidas sejam salvas do novo coronavírus. Segundo ele, desde que a pandemia começou, ele optou por essa medida para que o vírus não se proliferasse ainda mais na capital.

Publicação feita no Instagram do prefeito | Foto: Divulgação

“O isolamento social salva vidas. Desde quando começou a se agravar o quadro do novo coronavírus no Brasil,e foram confirmando casos em Manaus, apoiei e decidi pelo isolamento social. Fechamos escolas, parques, eventos, todo tipo de atendimento no âmbito municipal que pudesse causar aglomeração e uma possível proliferação do vírus”, escreve.

Ele ainda divulga um estudo feito por pesquisadores brasileiros que demonstra que o isolamento ainda se faz necessário para que não haja mais casos na cidade de Manaus. “Essa medida, que defendo até hoje, pois o vírus ainda está no ar, foi comprovada como eficaz por um estudo de pesquisadores brasileiros e ingleses publicado esta semana na revista Science (@sciencemagazine) maior referência em pesquisas científicas no mundo. Isso mostra que tomamos a decisão correta para salvar a vida do povo de Manaus e vamos continuar trabalhando até que não tenha mais casos na nossa cidade”, finaliza.

