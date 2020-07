Foco de incêndio em residência na Zona Sul de Manaus

Manaus – Um incêndio atingiu uma residência de alvenaria, por volta das 15h deste domingo (26), na avenida Castelo Branco, localizada no bairro Cachoerinha, Zona Sul de Manaus. Mesmo com a movimentação no local, não houve registro de vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a caixa de energia presente na casa acabou aquecendo além do normal e causando o fogo. A equipe que se deslocou ao local fez a retirada dos móveis e desligou a chave de energia a tempo de uma tragédia maior ocorrer.

Nenhuma vítima fatal foi registrada e nenhum dos moradores saiu ferido.

Veja mais:

Carro pega fogo após colisão com outros dois veículos

Novo Airão e Humaitá no AM registram focos de incêndio nas matas