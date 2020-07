Parintins busca sair da lista das 5 cidades com mais casos de Covid-19

Cidade busca sair do ranking das cinco cidades do Amazonas mais afetadas pelo vírus | Foto: Yuri Pinheiro

Parintins (AM) - O município conhecido nacional e internacionalmente pelo duelo dos bois bumbás, busca sair do ranking dos cinco municípios do Amazonas com maior número de contaminados pela Covid-19. Com 3.280 casos confirmados e 98 mortes, Parintins volta a definir horários de toque de recolher e testagens.

No último sábado (25), o prefeito de Parintins - Bi Garcia - reuniu o comitê de combate ao vírus, composto pela prefeitura, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) do município, Ministério Público (MP), Defensoria Pública e demais órgãos de segurança. O objetivo da reunião é de aumentar a flexibilidade de medidas protetivas.

Segundo informações da prefeitura, o toque de recolher - definido na última reunião para ser realizado das 22h às 5h - continua em Parintins. Entre as novas medidas está a reabertura de bares até o horário do toque de recolher, atuando com 50% da capacidade do local, disponibilizando álcool em gel e exigindo uso de máscara para o acesso. O toque de recolher no mês de junho era de 19h às 6h.

Com o baixo número de internações no Hospital Jofre Cohen, referência no município para tratamento do Coronavírus, uma ala já está liberada para atender pacientes não infectados.

Testes em massa

O número de casos confirmados aumentou. Um dos motivos seria a testagem em massa que está acontecendo desde o mês de maio em toda a população. Segundo informações da prefeitura, em relação aos municípios, Parintins figura em primeiro lugar entre as cidades que mais fazem testagem por 1 mil habitantes.

O município atingiu o quantitativo de mais de 11 mil testes realizados, o que corresponde a 96,8 testes por 1 mil habitantes. Segundo a coordenação de Vigilância em Saúde, a testagem realizada é sete vezes maior que a média nacional.

"Com a testagem em massa, identificamos muitos casos de infecção logo no início. Assim, conseguimos salvar muitas vidas precocemente, seguindo todos os protocolos estabelecidos por nossa equipe técnica de saúde", disse o prefeito de Parintins, Bi Garcia.

Óbitos

Em número de mortes no interior do Amazonas, Parintins fica atrás apenas de Manacapuru - que contabilizou 135 óbitos no último boletim da FVS -, enquanto a cidade dos bumbás chegou a marca de 98 vítimas. A taxa de letalidade ultrapassa os 2%.

