Ministério Público do AM retoma atividades presenciais

Retornaram às atividades somente os integrantes do Grupo 1 | Foto: Divulgação/MP-AM

Manaus - O Ministério Público do Amazonas iniciou nesta segunda-feira (27 a retomada gradual das atividades presenciais nas unidades da capital. Nesta etapa, retornam os integrantes do Grupo 1, composto por membros, servidores e estagiários que já tenham contraído a Covid-19 e estejam em situação de não transmissibilidade, que não integram grupo risco e não possuem - sob seu cuidado próprio - filhos em idade escolar.

Para o retorno, foram adotadas medidas de segurança sanitária. Desde às 8h desta segunda, todas as pessoas que entram no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça tiveram a temperatura corporal aferida. Os espaços coletivos e corredores apresentam cartazes com orientações sobre as medidas que visam evitar aglomerações e para manter o distanciamento.

Acesso limitado

De acordo com o MP, o acesso do público externo às unidades estará restrito aos membros, integrantes do Poder Judiciário, Advocacia Pública, Defensoria Pública, advogados, peritos e auxiliares da Justiça, assim como às partes e interessados que demonstrem a necessidade de atendimento presencial (art. 5º, II, Resolução CNMP nº 214/2020).

O retorno completo do quadro funcional do MP-AM ao trabalho presencial está previsto para o início do mês de setembro, levando em consideração as informações oficiais prestadas pelas autoridades sanitárias sobre a situação da pandemia no estado.

Aplicação de testes

Na sexta-feira (24), os integrantes do Grupo 1 começaram a fazer o teste rápido para confirmar a situação de saúde para a Covid-19. A testagem continua para quem retorna ao trabalho.

O retorno das atividades presenciais seguirá um cronograma de grupos de membros, servidores e estagiários, divididos de acordo com as diretrizes do plano.

Pesquisa define medidas do retorno

Para organizar e orientação sobre datas e divisão dos grupos, a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos (SUBADM) vai divulgar, em ato posterior, uma lista com os nomes de cada membro, servidor e estagiário integrantes de cada grupo.

A divisão segue, como base, o mapeamento da situação de saúde da comunidade interna em relação à Covid-19, bem assim no levantamento das possibilidades de ocupação dos ambientes institucionais.

*Com informações da assessoria

