Vídeo: fim de semana em Manaus registra quatro acidentes de trânsito

Manaus - Com a volta da circulação de pessoas após o pico da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), novos acidentes são registrados na capital amazonense. No último fim de semana, foram registrados quatro acidentes envolvendo veículos, sendo três somente no domingo (26).

No sábado (25), cerca de três veículos de passeio se envolveram em um acidente na Avenida do Futuro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Durante o acidente, um dos veículos capotou e um outro saiu da pista, teve um derramamento de gasolina e pegou fogo.

No domingo (26), um acidente envolveu um carro de passeio. O caso ocorreu na Avenida Tefé, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. O veículo ficou completamente destruído e o condutor foi levado ao hospital por moradores da região. O acidente aconteceu durante a madrugada.

O motorista de aplicativo, Daniel Franco, relatou ao Portal Em Tempo como foi o acidente. Segundo ele, o condutor colidiu violentamente contra uma mureta. “Ele ficou muito machucado e o carro começou a pegar fogo. Vimos que as chamas queimaram as pernas dele, mas a gente conseguiu tirar o homem do veículo já em chamas. Eu mesmo coloquei ele no meu carro e levei para ser socorrido”, afirmou.

Segundo informações de familiares, o homem permanece internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, pois teve fratura facial além das queimaduras. Veja vídeo do resgate do condutor:

Outro caso

Ainda no domingo, dois carros se envolveram em um acidente na Avenida Natan Xavier, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, em um dos carros estava uma família com dois adultos e duas crianças, que moram no município de Novo Airão (distante 180 quilômetros de Manaus) e estavam retornando à cidade.

Três pessoas ficaram feridas e o condutor do outro carro envolvido no acidente sofreu ferimentos leves.

Pela manhã, também no domingo, mais um acidente de trânsito foi registrado. Um carro com dois passageiros e um condutor bateu em uma árvore na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Leste de Manaus. O veículo ficou totalmente destruído. O motorista ficou ferido na boca e foi conduzido ao SPA do Coroado.

