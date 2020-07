Após mergulhar e desaparecer, jovem é encontrado morto no Rio Negro

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Após mergulhar e desaparecer no Rio Negro, o corpo do jovem João Vinicius, de 20 anos, foi encontrado boiando, na manhã desta segunda-feira (27), nas proximidades da Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo familiares, o jovem tomava banho com a namorada, na praia da Ponta Negra, quando desapareceu. O fato aconteceu na noite do último domingo (26).

"Ele estava com a namorada dele e dois amigos, em certo momento, ele entrou na água e sumiu e não o viram mais. Ainda o procuraram, mas ele já tinha sumido na água”, disse o sargento Braz, do Pelotão Fluvial.

Ainda segundo o sargento, familiares do rapaz acompanharam todo o momento as buscas. “Peixes comeram algumas partes do corpo por peixes, como pescoço e rosto. Ele deve ter ficado em torno de 12 horas dentro da água”, disse Braz.

A família do rapaz aguardava a todo o momento as buscas pelo jovem. A mãe de João, identificada como Elem Fabiana, de 40 anos, estava aos prantos.

O corpo foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), para exames e posteriormente será liberado para a família fazer sepultamento.

