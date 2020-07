Governo do AM realiza credenciamento de agricultores familiares

Prazo para envio de propostas encerra no dia 13 de agosto | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - Encerra no dia 13 de agosto o prazo para que agricultores familiares enviem propostas ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). Em caso de aprovação, cada agricultor poderá comercializar até R$ 6,5 mil em produtos por meio do programa, que destinará R$ 8,5 milhões para todo o estado.

As propostas recebidas fazem parte do Edital de Chamamento Público nº 01/2020 do PAA. Somente no município de Manaquiri, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam) já conseguiu credenciar no programa 68 agricultores familiares.

Para participar do programa, o agricultor deve procurar a Unidade Local do Idam do seu município munido dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, Cartão do Produtor Primário (CPP) e Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

Vale destacar que os produtos a serem comercializados precisam ser oriundos da agricultura familiar, e os documentos precisam estar atualizados para a participação do agricultor no processo seletivo.

Outros municípios que estão com propostas prontas para encaminhamento pelas Unidades Locais do Idam são Urucará, com 32 credenciamentos, Humaitá (29), Boa Vista do Ramos (25), Canutama (19), Careiro da Várzea (19), Atalaia do Norte (17), Anamã (15), Codajás (12), entre outros.

Ricardo Sobreira é gerente do Idam em Manaquiri e cita a agricultora familiar, Leandra de Araújo - da Comunidade Costa do Barroso - como exemplo.

"Se aprovada a proposta, ela irá fornecer ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 200 quilos de abobrinha, 500 quilos de melancia, 700 quilos de milho e 600 quilos de abóbora cabocla, sem falar nos outros que também podem ser aprovados. É uma grande oportunidade para o agricultor de vender seus produtos a preço justo, sem a figura do atravessador", explicou.

*Com informações da assessoria

