Deputado Josué Neto se recupera de acidente com Jet Ski no Amazonas

Manaus - O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), foi submetido a exames médicos na manhã desta segunda-feira (27). Neto sofreu um acidente na tarde de domingo (26), enquanto pilotava um jet ski. Ele bateu em uma embarcação que estava atracada em uma árvore, no lago do Tarumã.

Em nota emitida pela Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), o parlamentar foi encaminhado a um hospital particular, onde passou por avaliação médica e fez exames, quando foi constatado um traumatismo na perna direita, além de escoriações pelo corpo.

Durante os procedimentos médicos nesta segunda, foi constatada uma fratura na tíbia da perna direita de Neto, além de lesões generalizadas e edema. Ainda segundo a assessoria, o deputado está consciente e tomando medicação.

Josué Neto permanece em observação no hospital, onde recebe cuidados médicos.

