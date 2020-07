No AM, drogas e 30 adolescentes são encontrados em festa clandestina

Na madrugada deste sábado, 25, um festa clandestina ocorreu com drogas e adolescentes | Foto: Reprodução

Parintins (AM) – Na madrugada deste sábado, 25, um festa clandestina ocorreu com drogas e adolescentes. Na casa de shows Celeiro Mix, situada na Estrada Odovaldo Novo, em Parintins, que foi interrompida pela equipe de fiscalização formada pela Vigilância em Saúde, Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT), Coordenadoria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação (CTCA), Conselho Tutelar, Polícia Militar e Comissariado da Infância e da Juventude.

Os órgãos fazem parte do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Parintins que fiscalizam o cumprimento do toque de recolher das 22h às 5h.

Na ocasião, menores de idade sob efeito de bebida alcoólica e drogas foram encontrados no local.

Após a coleta de dados dos menores e acionamento dos pais ou responsáveis dos mesmos, o estabelecimento foi lacrado pela equipe da Vigilância Sanitária.

De acordo com a comissária de menores, Chiara Souza, cerca de 30 adolescentes estavam no local entre 13 e 17 anos, inclusive uma grávida de 14. “Segunda-feira (27) vamos formalizar a denúncia na delegacia contra o proprietário do estabelecimento por ter alugado o local para um menor de idade”, disse Chiara.





