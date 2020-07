Abraciclo celebra o Dia do Motociclista

Na data em que se comemora o Dia do Motociclista, em 27 de julho, a Abraciclo homenageia esse profissionais que estão sendo fundamentais durante a pandemia do coronavírus | Foto: Agência Brasil

Manaus- Na data em que se comemora o Dia do Motociclista, em 27 de julho, a Abraciclo homenageia esse profissionais que estão sendo fundamentais durante a pandemia do coronavírus. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – (Abraciclo) destaca não só os motociclistas, mas principalmente aqueles que utilizam o transporte como instrumento de trabalho.



Na realidade, os motofretistas que já eram vistos como trabalhadores de serviços essenciais, agora foram elevados à condição de “heróis da sociedade” pelos brasileiros, entregando alimentos, mercadorias, medicamentos, documentos, materiais e muitos outros produtos. Para cumprir essa tarefa, entre outros desafios, enfrentam alto risco de contágio pelo grande contato com os consumidores.

Não existem números oficiais que mostrem quantos motofretistas atuam hoje nas ruas brasileiras. Já o perfil dos profissionais pode ser traçado por meio de pesquisas desenvolvidas durante as ações do programa MotoCheck-Up, promovido anualmente pela Abraciclo. Os levantamentos realizados nas cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF) mostram que a maioria é do sexo masculino (98%), na faixa etária de 30 a 40 anos (mais de 40%), é casada e com ensino médio completo (cerca de 60%).

“O uso da motocicleta vem cumprindo dois fatores sociais muito importantes e oportunos: possibilitou que boa parte da população cumprisse as regras de isolamento social e gerando renda para uma parcela de pessoas que perdeu o emprego”, explica Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo.

Mais um motivo para celebrar a data é o fato desses profissionais utilizarem um meio de transporte com baixo impacto ambiental. Todas as fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) seguem as normas do Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares – Promot, cujos índices de redução da emissão de gases estão alinhados com as legislações mais exigentes do mundo.

Sobre a ABRACICLO e o Setor de Duas Rodas

Com 44 anos de história e contando com 14 associadas, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – ABRACICLO representa, no País, os interesses dos fabricantes de veículos de duas rodas, além de investir em ações visando a paz no trânsito e a prática da pilotagem segura. A fabricação nacional de motocicletas, quase totalmente concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM), está entre as oito maiores do mundo. No segmento de bicicletas, com as principais fábricas também instaladas no PIM, o Brasil se encontra na quarta posição entre os principais produtores mundiais. No total, as fabricantes do Setor de Duas Rodas geram mais de 13 mil empregos diretos em Manaus/AM.

