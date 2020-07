Fametro anuncia expansão para estados do Norte e Centro-Oeste

A Fametro iniciou parcerias em outras regiões, com empreendedores e instituições que já atuam na área educacional | Foto: Divulgação





Manaus - O Centro Universitário Fametro inicia o segundo semestre anunciando a expansão das atividades para Roraima e Pará e a intensificação do ritmo de crescimento no Amazonas. A instituição também está em fase de construção de uma unidade no Distrito Federal. Além das unidades próprias, a Fametro iniciou parcerias em outras regiões, com empreendedores e instituições que já atuam na área educacional.

A reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, ressalta que a instituição, que há 18 anos atua no Amazonas, agora amplia os horizontes.

“Temos muito orgulho da história da Fametro e a certeza de que temos muito a contribuir com a educação no país”, reforçou.

O mantenedor da instituição, Wellington Lins, explica que em 2019 a instituição deu início à execução de um plano para ampliar a sua capilaridade, sempre com a determinação de oferecer educação de qualidade. A Fametro inaugurou, no ano passado, seis unidades no interior do Amazonas, nas cidades de Parintins, Itacoatiara, Tabatinga, Tefé, Coari e Manacapuru. No mesmo ano, foram mapeadas as oportunidades de atuação em outros estados. A Fametro adquiriu um imóvel para a instalação de uma unidade em Santarém, no Pará. “As obras estão em fase de conclusão e a previsão de inauguraç ã o é no próximo mês, com oferta de cursos técnicos, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ensino superior nas modalidades de Educação à Distância (EAD) e semipresencial”, relacionou.

Recentemente, a Fametro adquiriu o Colégio Objetivo, de Boa Vista, em Roraima. Os planos para a unidade, segundo a reitora, são de manutenção da atuação nos segmentos de educação básica, além da expansão do portfólio com oferta também de cursos técnicos, EJA e ensino superior nas modalidades EAD e semipresencial.

A reitora Maria do Carmo Seffair adianta que a Fametro também já deu início ao processo de credenciamento, junto ao Ministério da Educação (MEC), para a instalação de unidades presenciais e cursos na mesma modalidade, no Pará, Roraima e Distrito Federal.

Empreendedorismo

O diretor Administrativo da Fametro, Wellington Lins Jr, diz que o empreendedorismo faz parte do DNA da instituição. “Escolhemos empreender na educação, começando no ensino básico, passando depois para oferta de graduação e agora ampliando o alcance para além do estado e da região”, pontuou. “É um desafio que estamos assumindo com muita responsabilidade”, ressaltou.

De acordo com diretor de Expansão da Fametro, Iyad Amado, ao ampliar a sua atuação para outros estados, além de levar educação de qualidade, a instituição também contribui de maneira direta com a geração de empregos. “Muito postos de trabalhos são criados em cada uma das unidades que operamos. Isso contribui fortemente para a economia local”, afirmou.

A Fametro tem, atualmente, o melhor Índice Geral de Cursos (IGC), entre todas as instituições do Amazonas, conforme dados do MEC. Iyad Amado destaca que, mesmo nesse período de pandemia, em que há muitas dúvidas sobre novos investimentos, a Fametro em nenhum momento pensou em dar uma pausa nos planos de expansão. Prova disso, é o início da operação das unidades do Pará e Roraima. “A Fametro acredita no poder transformador da educação. Sabemos que a formação de novos profissionais será ainda mais importante no cenário futuro de pós-pandemia”, frisou.

Busca por empreendedores

Paralelo aos projetos de inauguração das novas unidades próprias, a Fametro começou a buscar parcerias com empreendedores. O objetivo é a instalação de polos parceiros para a oferta de cursos de educação superior nas modalidades EAD e semipresencial.

Iyad Amado diz que já foi instalado um polo parceiro em Macapá. No Amazonas e em outros estados, existem negociações em andamento e que em breve serão anunciadas. As instituições e empreendedores interessados nesse tipo de parceria podem entrar em contato através do e-mail [email protected] ou no número (92) 98168-7775.

*Com informações da assessoria