Governador anunciará retorno das aulas presenciais no AM nesta terça

Governador dará detalhes em coletiva de imprensa nesta terça (28). | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Wilson Lima anuncia, nesta terça-feira (28), o retorno das aulas presenciais da rede pública estadual em Manaus. Junto às datas, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto apresentará, também, o seu Plano de Retorno às Atividades Presenciais, documento no qual constarão protocolos de segurança em saúde e demais orientações que deverão ser seguidas por toda a comunidade escolar.

O Plano de Retorno começou a ser elaborado pela Secretaria de Educação ainda no mês de abril, logo após a suspensão das aulas presenciais da rede. Para a sua criação, a pasta tomou como base as diretrizes do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed); experiências internacionais; recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS); e orientações de órgãos educacionais do Brasil e do exterior, como é o caso do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), World Bank Group; e do movimento nacional “Todos pela Educação”.

Na semana passada, a categoria dos educadores, por meio do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical), anunciou que há possibilidade do retorno das atividades em agosto e se isso ocorrer, a categoria fará greve.

