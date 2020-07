Cresce número de motociclistas mortos no trânsito de Manaus

Apenas em maio deste ano, mesmo com o isolamento social em vigor, 16 pessoas morreram conduzindo o veículo de duas rodas | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus- De acordo com dados do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), de janeiro a junho deste ano, aconteceram em Manaus, 50 mortes em acidentes de trânsito, envolvendo motociclistas. No mesmo período do ano passado, foram 24 registros com vítimas fatais. Já o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e o Instituto Médico Legal (IML), no primeiro semestre de 2020, contabilizaram, 41 óbitos e, em 2019, os registros são menores: 35 casos. Ou seja, de acordo com os órgãos competentes, as estatísticas de mortes no trânsito desse grupo de condutores, aumentaram na capital.

Apenas em maio deste ano, mesmo com o isolamento social em vigor, 16 pessoas morreram conduzindo o veículo de duas rodas e no ano passado, no mesmo mês, nenhuma morte foi notificada pelos órgãos responsáveis. O número de acidentes com vítimas lesionadas não foi divulgado, devido, muitos casos não serem registrados pelos próprios envolvidos e com isso, não existirem dados exatos.

Preocupação dos condutores

Neste 27 de julho é celebrado o dia do motociclista e os dados de acidente envolvendo motos em Manaus preocupa condutores. Apaixonado pelo veículo de duas rodas, Willian Albuquerque, é habilitado nas categorias A e B, mas sempre preferiu a moto. Atualmente desempregado, ele pilotou por 11 anos e já se envolveu em quatro acidentes de trânsito. Porém, após a última colisão que quase custou sua vida, ele decidiu vender o meio de transporte.

“No meu último acidente, eu estava a caminho do trabalho na avenida Torquato Tapajós. Uma mulher foi atravessar a rua correndo sem olhar para a via. Não tive tempo para frear e acabei batendo nela e caindo. Com a queda, acabei quebrando o cotovelo e fui para baixo de um micro-ônibus. Não fazia ideia da gravidade do meu acidente até chegar as equipes de atendimentos médicos. Fui encaminhado imediatamente ao Hospital 28 de Agosto”, explicou William.

Mesmo usando todos os equipamentos de proteção necessários, no Pronto-Socorro, o homem descobriu que tinha fraturado o cotovelo e precisava passar por um procedimento cirúrgico. Vale ressaltar que no dia do acidente, a esposa de William estava na garupa com ele. Ela não teve nenhum ferimento. Após o susto, William decidiu vender a motocicleta.

“Muita gente me falou que seria melhor eu vender a moto. Todos da minha família e amigos ficaram com medo depois de tudo que vivi. De todos os acidentes que sofri, esse foi o que mais me assustou. Eu tentei pilotar novamente, mas depois desse acidente não tive a confiança de antes. Fui motoboy durante 10 anos, nunca sofri uma colisão parecida. Na época, eu trabalhava como administrativo e só usava o veículo para ir e voltar do trabalho”, relatou o motociclista.

Moto como preferência

O programador Erison Alexandre, 21 anos, que possui uma Fazer 150, diz que para ele a moto é a melhor opção de transporte na capital. Mesmo com as dificuldades que os pilotos enfrentam, afirma que a rapidez do veículo facilita o dia a dia no tráfego. Mesmo tendo sido vítima de acidente, o jovem elegeu a motocicleta como sua preferência na mobilidade urbana.

“Entendo que o transporte tenha seu lado negativo em questão da vulnerabilidade. Mas em contrapartida, tenho mais agilidade e chego rápido aos lugares. Sou habilitado nas categorias A e B, há dois anos. Optei por ser mais fácil de chegar aos lugares e por ser mais econômico. Uma vez, um carro entrou na via e não me viu. Levei um susto, mas passou e hoje está tudo bem”, declarou o jovem motociclista.

Outro fator de perigo aos pilotos

As brincadeiras de pipas ou papagaios com cerol é um outro risco que expõe a vida de pilotos de moto. O último caso que impactou a sociedade amazonense foi o caso da frentista Marta Cristina Silva de 38 anos de idade. A vítima teve o pescoço cortado por uma linha de cerol, enquanto pilotava sua motocicleta na rua Margarita, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Ela ainda ficou internada, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Outra tragédia envolvendo pilotos e o cerol, aconteceu em um posto de gasolina no Centro de Manaus. O motociclista, Douglas Duarte, teve o nariz cortado pela linha de papagaio com cerol e teve que passar por procedimento cirúrgico onde levou seis pontos na região.

