'Salvei a bíblia e alguns documentos', diz haitiana vítima de incêndio

Aloude, o esposo, de 62 anos, e o filho estão no Brasil desde o terremoto que devastou o Haiti, em 2010 | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - "Salvei a palavra de Deus e alguns documentos". Esse é o triste relato da haitiana Aloude Badio, de 57 anos. A imigrante teve o quarto de quitinete, no bairro São Jorge , destruído por causa de um incêndio após um vazamento no botijão de gás. Ela conta ainda que perdeu os poucos pertences que tinha e precisa de ajuda.

"Eu não sei o que vai ser de mim. Sou pobre, não tinha muita coisa, mas Deus nos protegeu", disse a imigrante. Ela deve recomeçar a vida novamente após sofrer mais uma tragedia.

Aloude, o esposo, de 62 anos, e o filho estão no Brasil desde o terremoto que devastou o Haiti e deixou cerca de 300 mil mortos e mais 300 mil feridos, em 2010.

Religiosa, Aloude fez questão de mostrar para reportagem a bíblia que conseguiu salvar, mesmo com as bordas queimadas. Ela explicou, ainda, que houve uma explosão e que deu tempo apenas de sair de dentro do pequeno imóvel que mede 3x3 metros.

A imigrante fez questão de mostrar para reportagem a bíblia que conseguiu salvar | Foto: Daniel Landazuri

"Estava cozinhando quando o fogo se espalhou rápido", disse. No total, de 10 quartos de quitinete, dois tiveram perda total, sendo o cômodo da dona Aloude e o outro de uma imigrante venezuelana. O imóvel da proprietária do prédio também foi atingido parcialmente.

Os interessados em ajudar a dona Aloude e outros imigrantes podem comparecer no local, localizado na rua São Domingos, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Leia mais

Vídeos: incêndio atinge loja de colchões na Autaz Mirim, em Manaus

Como evitar acidentes domésticos comuns dentro da cozinha