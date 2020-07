Aulas presenciais na rede estadual retornam dia 10 de agosto em Manaus

Governador fez anúncio nesta terça-feira (28) | Foto: : Diego Peres/Secom

Manaus - 10 de agosto é a data definida pelo Governo do Amazonas para o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual de ensino em Manaus. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, nesta terça-feira (28), no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

A retomada das aulas tem o aval da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), que acompanha os dados do novo coronavírus (Covid-19) no estado. Para que o regresso seja o mais seguro possível, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto construiu um Plano de Retorno às Atividades Presenciais, que reúne as medidas direcionadas a cada setor da comunidade escolar.

O documento está disponível no site oficial da secretaria: www.educacao.am.gov.br. A volta às salas de aula será de maneira gradativa e híbrida.

Os primeiros a retornarem, no dia 10 de agosto, são os estudantes do Ensino Médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Dia 24 de agosto, retornam os alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais).

Interior

Retorno de aulas no interior ainda está sendo estudado, de acordo com o governador, e data deve ser anunciada posteriormente. Não há previsão para retorno das aulas municipais.

