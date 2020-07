Agricultores do AM recebem crédito emergencial de R$ 358,6 mil

Crédito emergencial foi entregue aos agricultores nesta terça-feira (28) | Foto: Divulgação/Secom





Manaus - Em comemoração ao Dia do Agricultor, feirantes vinculados à Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) receberam nesta terça-feira (28) um Crédito Emergencial de R$ 358,6 mil. O benefício é resultado de uma parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), que disponibilizou empréstimos de até R$ 21 mil aos empreendedores.

Ao todo, 56 agricultores dos ramos de laticínios, hortaliças, frutas, ovos e condimentos foram contemplados com o recurso, que visa reduzir os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

"Para esse período de pandemia, nesse momento em que a gente está de recuperação da atividade econômica, nós diminuímos os juros, aumentamos o prazo e também renegociamos aquelas dúvidas que estavam pendentes por parte dos agricultores, e tudo isso para beneficiar o setor primário”, afirmou o governador Wilson Lima.

Segundo ele, o setor primário teve papel fundamental para a manutenção da atividade econômica do Amazonas e a segurança alimentar da população durante a pandemia.

“Eles que colocam o alimento na nossa mesa. Daí a necessidade de a gente ter priorizado essa categoria e também de dar as condições para que a gente possa, aos poucos, se reerguer com a liberação de financiamentos, com assistência técnica, com editais que nós estamos lançando para a agricultura familiar e outros segmentos que são importantes nesse momento”, ressaltou.

Na ocasião da entrega, o governador anunciou ainda a celebração de um convênio de R$ 1,2 milhão entre o Governo do Estado e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), para fortalecer ações de defesa agropecuária no Amazonas.

Para o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, a parceria com a ADS ampliará o alcance da linha especial de financiamento, lançada no início de abril.

"Nós estamos fazendo essa parceria com a ADS, trazendo esse crédito para os feirantes, para os produtores rurais. Com isso, melhorando também a aplicação desse crédito, levando crédito e desenvolvimento, gerando emprego e renda”, comentou.

A linha de Crédito Emergencial para os feirantes da ADS conta com financiamentos de R$ 5 mil (sem avalista) até R$ 21 mil (com avalista), além de 180 dias para começar a pagar e a menor taxa de juros anual do país, equivalente a 6%.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Aulas presenciais na rede estadual retornam dia 10 de agosto em Manaus

Novo decreto determina horários de funcionamento para eventos no AM