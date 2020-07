Centro de Tratamento de Queimados do HPS 28 de Agosto será referência

Medida foi aprovada durante uma reunião na segunda-feira (27) | Foto: Mayara Viana/Susam

Manaus - O Centro de Tratamento de Queimados do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, em Manaus, será habilitado como Centro de Referência em Assistência a Queimados de Alta Complexidade do Amazonas. A medida foi aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite do Amazonas (CIB/AM) em reunião realizada na tarde de segunda-feira (27).

Atualmente o serviço é prestado de forma descentralizada no HPS 28 de Agosto e no Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) da Zona Sul. Após a habilitação junto ao Ministério da Saúde (MS), será feita a unificação do atendimento para melhor organização da rede e otimização dos recursos humanos e materiais, de acordo com o relatório apresentado na CIB.

Financiamento

Durante a apresentação do remanejamento do recurso do Teto da Média e Alta Complexidade (MAC) para o município de Manaquiri, foi proposto um curso de capacitação para servidores dos 61 municípios do interior. O foco será a alimentação dos sistemas de informação do MS para minimizar as perdas financeiras.

Pelo planejamento, no período de 3 a 7 de agosto será realizada uma videoconferência com os diretores das unidades do interior para ressaltar a importância do treinamento, que resulta na diminuição de glosas e aumento da captação de recursos. Já no período de 10 a 14 de agosto será realizado o treinamento presencial com dois representantes de cada município.

Outras pautas

Foram aprovadas, ainda, mais duas pautas referentes à habilitação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues e a proposta para a ampliação do hemonúcleo no município de Manacapuru.

Também foram apresentadas a proposta do repasse do recurso de assistência farmacêutica e do fortalecimento da Política Nacional de Controle ao Tabagismo (PNCT).

