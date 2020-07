Sanitização deixa clientes da Caixa Econômica por horas na fila

O atendimento segue até às 15h | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - A presença de clientes da Caixa Econômica é constante durante este período de liberação do pagamento do Auxílio Emergencial. A manhã desta terça-feira (28) foi marcada por fila, aglomeração e horas de espera. Por conta de um processo de sanitização, a agência abriu uma hora depois do horário previsto.

Alguns beneficiários relataram que chegaram na agência durante a madrugada para ser atendido às 9h, horário estabelecido pela Caixa Econômica Federal, porém, um processo de sanitização fez com que a agência abrisse às 10h. A fila em frente à agência chegou a registrar mais de cem pessoas.

Após a abertura, muitos dos clientes permaneceram fora da agência, debaixo de forte sol e aguardavam a autorização para entrada. "Gostaria de saber por qual motivo não fizeram essa sanitização em outro dia. A gente chegou aqui e não fomos informados disso, ou seja, mais de uma hora esperando para pelo menos entrar na agência", disse uma beneficiária que foi sacar o auxílio emergencial.

Cliente esperam atendimento em baixo de sol ou chuva | Foto: Bruna Oliveira

Outro cliente do banco informou que a demora no atendimento e a falta de informação contribuem para o aumento das filas. "A gente chegou aqui antes das 9h e pedimos uma informação sobre que horas iriam nos atender. Falaram que não poderiam dar nenhuma informação. Só depois das 10h. A gente fica aqui sem saber o que fazer e por quanto tempo vamos esperar", disse o trabalhador autônomo.

Os responsáveis pelo atendimento na unidade Aleixo afirmaram que todos os que estavam na fila seriam atendidos de acordo com a necessidade e dentro do horário de funcionamento.

