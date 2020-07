SESI AM anuncia 400 vagas gratuitas para Educação de Jovens e Adultos

Com a suspensão das aulas presenciais o ensino continua em novo formato agora online | Foto: Divulgação/SESI AM

Manaus - O Serviço Social da Indústria (SESI) está com matrículas abertas até o dia 30 de outubro para novas turmas na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). São oferecidas 400 vagas gratuitas, divididas em ensino fundamental (6º ao 9º ano) e ensino médio, e as aulas serão no formato on-line.

Os interessados em contratar os serviços podem adquirir mais informações pelos telefones (92) 98404-3683/ 98432-3860/ 98432-4104 ou 98432-5184.

Os alunos receberão as atividades via WhatsApp e começam os estudos quando e onde puderem, cumprindo os prazos de entrega das atividades. Com o uso da plataforma Zoom e Google Meet, os alunos tem aulas, podem interagir e tirar dúvidas em tempo real com os professores e colegas de classe, além de, por meio de outras ferramentas do Google For Education, realizar testes on-line para testar os conhecimentos adquiridos nos estudos em casa.

Desde 2016, o SESI tem a capacitação para a EJA EaD, com aprovação no Conselho Nacional de Educação e, para se reinventar em meio à pandemia, o método de ensino começou a ser aplicado em busca de alcançar o maior número de alunos possível que, presencialmente, chega a 900 estudantes, divididos nos turnos vespertino e noturno.

"Para eles, é comum acreditar que a oportunidade já foi perdida e, na modalidade on-line, esse participante/aluno é o principal responsável para a geração de resultados em seu aprendizado. É o elemento central do processo de ensino-aprendizagem e deve ater-se a uma nova concepção nesse processo", disse Patrícia Bezerra, gerente da EJA do SESI.

Com o acréscimo das plataformas on-line, os resultados têm sido positivos entre os alunos e professores e, de acordo Patrícia Bezerra, mesmo após o retorno para o modo presencial, as aulas permanecerão híbridas.

"A função da escola é integrar a parte acadêmica ao desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais na formação dos alunos. Por esta razão, estamos organizando o retorno gradual e escalonado dos nossos estudantes, observando os critérios de proteção e segurança definidos pelos órgãos oficiais de saúde e educação”, ressaltou.

