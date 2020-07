Motorista de aplicativo mais bem avaliado do Brasil é de Manaus

Manaus - A 99 fez um levantamento e mostrou que Denilson Oliveira, 31 anos, nascido em Almeirim (PA), que atua em Manaus desde 2011, é o motorista melhor avaliado do país. A pesquisa é devido ao dia do Motorista, celebrado em 25 de julho.

Ele estava desempregado e se tornou motorista da plataforma em 2018. Para ele, o cuidado e atenção faz com que tenha uma ótima avaliação.

"Tenho bastante cuidado com o carro, mantenho sempre limpo. Sempre que um passageiro entra no carro, eu o cumprimento. O fato de ser natural a conversa com o passageiro sem forçar ajuda muito", conta o condutor que mantém 1.750 corridas com nota 5.

O motorista que em 2019 correu 113.718 Km, a maior quilometragem rodada no Brasil, também conta com o maior número de corridas. Ele conta que tudo o que conseguiu, desde 2018, foi fruto do seu trabalho como motorista de aplicativo. Construiu uma casa praticamente do zero, paga plano de saúde dele e da filha com as corridas.

"A 99 me proporcionou uma vida melhor", reforça Denilson.

Comprometidos com a segurança

Os condutores parceiros da 99 mudaram suas rotinas nos últimos quatro meses, incorporaram novos hábitos de higiene e camadas de proteção que estão ajudando a gerar renda e a manter em funcionamento um serviço ainda mais essencial frente ao novo cenário imposto pela pandemia.

*Com informações da assessoria

