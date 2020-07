Política sobre resíduos sólidos completa 10 anos com lives temáticas

A lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos está completando 10 anos. | Foto: Divulgação

Manaus- A lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, está completando 10 anos. Para debater os avanços alcançados nesse período, os problemas que ainda persistem e as perspectivas futuras, o Instituto Lixo Zero Brasil, em Manaus, promove, a partir da próxima segunda-feira (03) até sexta-feira (07), uma série de lives com especialistas da área.

O presidente do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), Rodrigo Sabatini, já confirmou participação. O bate papo virtual será transmitido no instagram @ manaus_lixo_zero e será mediado pelo diretor da Damata Consultoria, empresa credenciada ao Instituto, e embaixador do ILZB no Amazonas, biólogo Daniel Santos.



A lei 12.305/2010 estabelece instrumentos para que estados e municípios enfrentem as problemáticas envolvendo o manejo inadequado dos resíduos sólidos. Entre as medidas previstas estão ações para aumentar a reciclagem, consumo sustentável e a criação de locais para a destinação adequada dos rejeitos.

A primeira live, na segunda-feira (03), às 19h, será com o analista ambiental e assessor técnico do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), Antônio Ademir Stroski. Na terça-feira (04), às 17h, o bate papo será com o procurador de contas da Coordenadoria do Meio Ambiente do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC/AM), Ruy Marcelo de Mendonça.

Quarta-feira (05), às 19h, o secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Paulo Ricardo Rocha Farias, irá comentar sobre as ações realizadas em Manaus. Na quinta-feira (06), a conversa será com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Fransuá Matos. Encerrando a programação, na sexta-feira (07), às 19h, a live será com o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini.





