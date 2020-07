Grávidas da zona Norte de Manaus recebem 'kits enxoval'

Manaus - 15 kits básicos de enxovais foram entregues, nesta terça-feira (28), para grávidas que fazem o pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) Fátima Andrade, no conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, zona Norte. A ação faz parte do programa “Abraço Solidário”, que é coordenado pelo Fundo Manaus Solidária e destinado a pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social.



“A população mais carente enfrenta muitas dificuldades, e em meio à pandemia, uma forma de mitigar os momentos difíceis é o ‘Abraço Solidário’. Sabemos que muitas pessoas precisam, mas o programa prioriza crianças, gestantes, idosos e Pessoas com Deficiência. Entendemos que esse público, muitas vezes, está mais vulnerável e precisa com mais urgência de atenção”, afirmou a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Além de enxovais, já foram entregues cestas básicas e cadeiras de rodas | Foto: Karla Vieira / Fundo Manaus Solidária





Diretora da UBS Fátima Andrade, Patrícia Santana, que também está grávida, ficou contente com a iniciativa que beneficia mulheres vulneráveis e seus bebês, que agora terão um pouco mais de conforto quando nascerem.

“Temos muitas grávidas que se encontram em vulnerabilidade e é muito gratificante ver a alegria delas. Nossa unidade está sendo privilegiada com esta entrega”, comemorou.

Relatos

Uma das mães beneficiadas com o enxoval foi Daiane Rocha Simas, 30. Grávida de nove meses do quinto filho, ela ficou surpresa e feliz com a doação, uma vez que Pedro Paulo, que está prestes a chegar, ainda não tinha nenhum item de enxoval.

“Eu e meu marido somos autônomos, trabalhamos com a venda de frutas e não é sempre que temos condições de comprar o necessário. Estávamos tendo dificuldade para comprar as coisinhas para o bebê e esse kit ajuda bastante. Muito obrigada”, salientou Daiane.

Uma das mães beneficiadas com o enxoval foi Daiane Rocha Simas, 30. | Foto: Karla Vieira / Fundo Manaus Solidária





Outra mãe grata pela doação do kit enxoval foi a doméstica Alcilene dos Santos, 30. Grávida de seis meses do terceiro filho, Alcilene disse que toda ajuda é bem-vinda. “Estamos recebendo uma benção. Nem esperava por isso. Agradeço a Deus e a todos que estão nos dando essa ajuda. Ela é muito boa para nós”, agradeceu.

Além de enxovais, já foram entregues, desde a criação do programa, no segundo semestre de 2018, cestas básicas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho e colchões casca de ovo.