Família desesperada: Após surto, homem corre e desaparece em Manaus

Jefter tem pele morena, estatura mediana e físico magro | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus- A família de Jefter Hades Moraes dos Santos está desesperada em busca de informações do paradeiro dele. No sábado (25), o homem foi acometido de um surto e saiu de casa vestindo apenas bermuda e camisa. Descalço, ele correu tanto que os irmãos não conseguiram alcançá-lo. O desaparecimento aconteceu no Conjunto Castanheira, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus.

Em entrevista ao EM TEMPO, a família afirma já ter procurado pela ajuda da Polícia Civil para ajudar nas buscas e já registrou um Boletim de Ocorrência (B.O). Preocupada e triste, Ane Santos, a irmã de Jefté busca por informações do irmão. Segundo ela, a maior preocupação com o irmão é a questão da saúde física e mental. Segundo ela, as últimas testemunhas que o viram relataram que ele aparentava estar doente.

“Não sabemos como ele está comendo ou tomando água. Ele precisa tomar remédios todos os dias e isso não está acontecendo. Precisamos encontrá-lo e cuidar dele. Já colocamos em várias redes sociais, nossa intenção é que divulgando as fotos e informações ele seja encontrado. Acreditamos que ele esteja perdido, e por isso fica andando por aí. Ele está sem sandália nesse sol, deve estar muito debilitado”, contou em lágrimas a irmã.

Características físicas

Jefter tem pele morena, estatura mediana e físico magro. Ele está com o cabelo grande e possui olhos castanhos. De acordo com a família ele tem dificuldade para falar e durante as crises, ele pode apresentar comportamento agressivo.

Contato da família

Quem tiver informações sobre o destino de Jefter pode entrar em contato com a família pelos números (92) 99340-7800 ou 98464-9884. A família conta com a colaboração da sociedade manauara para encontrar o homem.

