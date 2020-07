Jovem morre após cair de moto e ser atropelada por ônibus em Manaus

Após a perícia, o corpo de Emilly foi removido para o Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação

Manaus - Emilly Batista de Souza, de 19 anos, morreu, na noite desta terça-feira (28), vítima de um grave acidente de trânsito. O fato ocorreu por volta das 20h, na rua São Paulo, comunidade Cidade Alta, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Conforme informações de testemunhas repassadas à polícia, a vítima estava na garupa de uma motocicleta, que era pilotada por um primo dela, um menor de idade que não foi identificado. Emilly acabou caindo da moto após o piloto tentar uma ultrapassagem e colidir contra um carro que estava estacionado. Ela foi arremessada na via e acabou atropelada por um ônibus da linha 676.

"A vítima infelizmente foi esmagada pelo coletivo. O menor fugiu do local. Revoltados e sem entender o que teria ocorrido, moradores da área ainda tentaram agredir o motorista do ônibus, mas ele se protegeu em uma casa. O coletivo ainda foi depredado, só depois que soube as circunstâncias do acidente é que a população se acalmou", explicou o tenente Prestes, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Após a perícia, o corpo de Emilly foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Até a publicação desta matéria, o paradeiro do menor que pilotava a moto era desconhecido para as autoridades. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

