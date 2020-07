SENAI Amazonas retoma atividades presenciais no dia 3 de agosto

Unidades do Senai no Amazonas passaram por adequações | Foto: Divulgação/SENAI Amazonas

Manaus - O SENAI Amazonas retoma, de forma gradual, as atividades escolares presenciais a partir da próxima segunda-feira (3) nas oito unidades espalhadas pelo estado. As aulas presenciais estavam suspensas há cinco meses e passaram a ser oferecidas em plataformas digitais ao longo do período de isolamento social gerado pela pandemia de Covid-19.

Com a retomada, a carga horária presencial foi readequada e será adotado o rodízio de turmas, em dias e horários alternados. As unidades passaram por adequações estruturais e operacionais, como instalação de pias em locais estratégicos e fixação de dispensers com sabão líquido e álcool em gel nas áreas de convivências.

Algumas unidades - como laboratórios de prática - passaram por outros reparos durante o recesso. Além disso, a prática de aferir a temperatura, iniciada com os colaboradores na volta das atividades administrativas, será adotada com os alunos e toda a comunidade escolar.

"O contexto da pandemia criou um cenário novo que exige cuidados com a saúde e o bem-estar de todos”, disse José Nabir de Oliveira, gerente-geral de Educação Profissional do SENAI Amazonas.

Segundo Nabir, dependendo do curso e do número de alunos matriculados, as escolas terão duas formas de evitar aglomerações: rodízio em dias de aula alternados e adequação da carga horária diária. Em qualquer um dos casos, segundo o Senai, as aulas serão complementadas durante a semana via educação a distância (EaD).

Protocolos

Com base nos protocolos do Comitê de Segurança do Sistema FIEAM e do próprio SENAI Nacional, as unidades da Rede SENAI de Educação Profissional no Amazonas dão orientações aos alunos e instrutores quanto às melhores práticas de prevenção contra o Covid-19 na retomada das atividades escolares. Veja algumas delas abaixo:

- Cada aluno deve levar seu próprio “Kit-Covid-19” - recipiente com álcool em gel, recipiente para beber água, pelo menos duas máscaras para trocar durante o período na escola, lenços de papel para higiene pessoal, e saquinho de lixo para colocar os produtos descartados;

- Não usar bijuterias (brincos, colares, pulseiras) nem adereços de metal;

- Instrutores e alunos devem respeitar o distanciamento de dois metros entre si;

- Mesas que eram para duplas deverão ser ocupadas por uma pessoa só;

- As estações de trabalho devem ser desinfectadas antes e depois das aulas;

- Nos banheiros coletivos, só poderá entrar uma pessoa por vez, e a porta principal deverá ser mantida aberta;

- Os bebedouros só poderão ser usados para encher o recipiente que cada aluno deve trazer de casa.

