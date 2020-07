Mecanização beneficiará produtores de hortaliças no Amazonas

A Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) destinará patrulhas agrícolas mecanizadas a cinco municípios amazonenses. | Foto: Emerson Martins/Sepror

Manaus- A Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) destinará patrulhas agrícolas mecanizadas a cinco municípios amazonenses. As patrulhas mecanizadas são formadas por 29 motocultivadores com enxadas rotativas acopladas, 29 carretas agrícolas e 29 sulcadores beneficiarão os municípios de Autazes, Careiro Castanho, Manaquiri, Manacapuru e Novo Airão.

O convênio nº 841182/2016, do Mapa, tem por objetivo a aquisição desses equipamentos para aumento da produção de alimentos com base na atividade olerícola (agricultura de hortaliças). Com isso, espera-se ampliar a oportunidade de renda dos produtores e agricultores familiares, bem como a segurança alimentar e nutricional, com impacto na melhoria da qualidade de vida da população dos municípios beneficiados.

Os implementos foram viabilizados pela Secretaria junto ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário (Prodesa), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com a interveniência da Caixa Econômica Federal (CEF).

O valor global do convênio é da ordem de R$ 1.242.650,29. Desse montante, R$ 1.185.466,01 é oriundo de repasse do Governo Federal, por meio da Caixa Econômica, e o restante representa a contrapartida do Governo do Estado: R$ 57.184,28.

