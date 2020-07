Moradores da Zona Norte recebem 2ª edição do Balcão do Consumidor

O Balcão do Consumidor é uma ação que oferta serviços de orientação jurídica e abertura de reclamações relacionadas a consumo. | Foto: Mauro Smith

Manaus- O Balcão do Consumidor é uma ação que oferta serviços de orientação jurídica e abertura de reclamações relacionadas a consumo. Sendo promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam) sua 2ª edição acontece nesta sexta-feira (31), no conjunto Manoa, Zona Norte de Manaus. Das 8h às 12h, e os consumidores interessados no atendimento deverão portar os seguintes documentos: carteira de identidade (RG), CPF e comprovante de residência.

Com a suspensão dos atendimentos presenciais na Casa Legislativa, devido à Covid-19, o presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz (Republicanos), afirmou que levar esses serviços para as comunidades é a forma mais prática de aproximar as ações do Poder Público da população.

O parlamentar ressaltou, ainda, que a CDC/Aleam irá seguir todas as recomendações de segurança de saúde durante o atendimento ao público. “A ação está sendo organizada de acordo com os protocolos de saúde vigentes. Com isso, será exigido o uso de máscaras, o distanciamento entre os participantes e iremos disponibilizar totem com álcool em gel à população”, destacou João Luiz.

De acordo com João Luiz, uma equipe composta por advogados e conciliadores estará disponível para atender a população com problemas relacionados ao consumo.

*Atendimento on-line*

Devido aos protocolos sanitários adotados pela Casa Legislativa, a CDC/Aleam segue somente com os atendimentos on-line, por meio das redes sociais e telefones. Denúncias e reclamações podem ser realizadas por meio do e-mail [email protected], telefone 31834451,WhatsApp (92) 994402019 e também pelas redes sociais do deputado João Luiz (@joaoluizam) Facebook , Instagram, Twitter.





