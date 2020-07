Fametro anuncia novos cursos presenciais em seis municípios

Centro Universitário Fametro passa a oferecer, a partir deste semestre, novos cursos na modalidade presencial em seis municípios do interior | Foto: Três Comunicação e Marketing

Manaus - O Centro Universitário Fametro começa a oferecer, a partir deste semestre, novos cursos na modalidade presencial em seis municípios do interior do Amazonas. São eles: Manacapuru, Tefé, Tabatinga, Parintins, Coari e Itacoatiara, e os cursos serão Administração, Logística e Pedagogia. A instituição já atua nessas cidades, com oferta de graduação semipresencial e de Educação à Distância (EAD), além de cursos técnicos.

A reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, diz que a instituição tem expandido a sua atuação, tanto no que diz respeito a instalação de novas unidades, quanto no número de cursos do portfólio. Ela afirmou que já está em andamento no Ministério da Educação (MEC) o processo de aprovação de novos cursos na modalidade presencial, também no interior do estado.

A escolha pela oferta dos cursos de Administração, Logística e Pedagogia, segundo a pró-reitora, é para atender a demanda dos municípios por profissionais nessas áreas.

Para os interessados em iniciar a graduação neste segundo semestre, as inscrições para o vestibular já estão abertas no site https://fametro.edu.br/ . A previsão é que as aulas iniciem no dia 19 de agosto.

