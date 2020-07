Arthur Neto retorna a Manaus após um mês de tratamento da Covid-19

Prefeito foi diagnosticado com coronavírus no dia 29 de junho | Foto: Mário Oliveira/Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), chegou na capital nesta quarta-feira (29) e retornou ao trabalho após um mês internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratamento da Covid-19.

Arthur Virgílio e a mulher, Elisabeth Valeiko Ribeiro, testaram positivo para o novo coronavírus no dia 29 de junho, quando deram início ao tratamento no hospital Adventista de Manaus. Depois, optaram por continuar o tratamento em São Paulo, no hospital Sírio Libanês.

O prefeito concluiu seu acompanhamento médico no hospital, onde também fez check-up da cirurgia de retirada de câncer prostático, realizada há alguns anos.

Arthur e a primeira-dama chegaram às 10h30. Nesta tarde, Arthur irá reunir os secretários para tratar sobre as obras executadas na cidade.

Coronavírus em Manaus

A pandemia do novo coronavírus levou o sistema público de saúde de Manaus ao colapso, entre os meses de abril e maio. Unidades de saúde ficaram superlotadas. Houve, ainda, falta de mão-de-obra e leitos de UTI para atender a demanda de pessoas com o novo coronavírus e, também, com outras doenças.

Em junho, o governo sinalizou que o número de casos confirmados de Covid-19, hospitalizações e óbitos causados pela doença demonstram que a pandemia está em processo de desaceleração no estado.

Em maio, por exemplo, o número de hospitalizações por dia era de 100. Neste mês de julho, caiu para menos de 30.

O comércio na capital amazonense começou a reabrir, de forma gradual, no dia 1º de junho. No dia 6 de julho, o Governo do Amazonas autorizou a abertura de bares e instituições de ensino privada, no quarto e último ciclo do plano estadual de retomada das atividades econômicas não essenciais.

Na segunda-feira (28), o Governo publicou um novo cronograma de abertura de atividades de cultura, esporte e lazer em Manaus.

Leia Mais

"Vou sair mais forte do que antes", diz Arthur Neto

Prefeito Arthur Virgílio deve ter alta de Covid-19 na próxima semana