Projeto vence Chamada de Soluções Sustentáveis para Amazônia

A pesquisa busca compreender quais fatores levam restaurantes e lanchonetes ao desperdício exagerado de óleos usados nas frituras de seus produtos | Foto: Imprensa FAS

Itacoatiara- O projeto “Sabões e sabonetes sustentáveis”, vence a Chamada de Soluções Sustentáveis para Amazônia. Contribuir para a conservação do meio ambiente e gerar renda para a população do município de Itacoatiara (distante 176 km de Manaus) são o objetivo do projeto. Coordenado pelo universitário do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) da UFAM, Sidney Guerreiro de Souza, estuda o desenvolvimento de sabões e sabonetes utilizando triglicerídeos que são descartados de forma irregular no Rio Amazonas.

A pesquisa busca compreender quais fatores levam restaurantes e lanchonetes ao desperdício exagerado de óleos usados nas frituras de seus produtos e quais benefícios poderiam ser extraídos na utilização de triglicerídeos para preservar o rio, que é a fonte de vida essencial da América do Sul.

Além do projeto vencedor, mais 9 soluções participaram da chamada, lançada em outubro do ano passado para valorizar, dar visibilidade e incentivar práticas propostas por estudantes, pesquisadores, professores e técnicos da UFAM, que contribuam para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na região.

O segundo colocado da chamada foi o projeto “Agricultura de quintais familiares urbanos em Tabatinga e Benjamin Constant no Estado do Amazonas”, desenvolvido pela professora do Instituto de Natureza e Cultura (INC) da UFAM, Maria Francisca Nunes de Souza. A solução propõe a utilização de plantas locais para promover o desenvolvimento sustentável, resgatar o conhecimento tradicional e induzir na área urbana dos municípios a retomada da atividade agroflorestal.

Em terceiro lugar, ficou a solução Atlas ODS Amazonas, do pesquisador Danilo Egle Santos Barbosa. O projeto é fruto de uma pesquisa de pós-doutorado desenvolvida no âmbito do Programa de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia (PPG-CASA/UFAM) e consiste no levantamento de indicadores municipais relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

As soluções participantes da chamada foram avaliadas pelo Comitê Técnico-Científico da SDSN Amazônia, presidido pelo pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Adalberto Luis Val.

Além de ter concorrido à premiação, todos os projetos aprovados serão publicados na Plataforma de Soluções da SDSN Amazônia ( maps.sdsn-amazonia.org/ ), uma plataforma online, georreferenciada e trilíngue (português, espanhol e inglês) que divulga iniciativas sustentáveis propostas por organizações públicas, universidades, institutos de pesquisa e organizações não-governamentais que fazem parte da rede.

Sobre a SDSN Amazônia

A SDSN Amazônia é uma rede que visa integrar os países da Bacia Amazônica, mobilizando universidades, organizações não governamentais, centros de pesquisa, instituições governamentais e privadas, organizações multilaterais e sociedade civil para promover a resolução prática de problemas para o desenvolvimento sustentável da região. A iniciativa faz parte da Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU (SDSN Global) e tem a secretaria executiva realizada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

O registro do webinar de premiação pode ser conferido no link: https://www.youtube.com/watch?v=M3vnNifT_lo&t=3398s

*Com informações da assessoria

L eia mais:

