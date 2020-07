Funcionário de obra na avenida Torquato Tapajós é soterrado

Os Bombeiros atenderam a ocorrência | Foto: Reprodução/ Internet

Manaus - Valdir Marino Seabra, de 50 anos, funcionário de uma obra que está sendo realizada na avenida Torquato Tapajós, acabou sendo soterrado na tarde desta quarta-feira (29), por volta das 17h08, durante uma escavação. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para atender a ocorrência.

Conforme o órgão, testemunhas relataram que o operário estava fazendo escavação, quando o terreno cedo e soterrou ele do peito para baixo. Os bombeiros chegaram no local em seis minutos e a vítima foi atendida por uma equipe do posto BBE Rodoviária. O incidente aconteceu no sentido centro-bairro.

O homem foi resgatado, estava consciente e foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto para procedimentos médicos. Ele apresentava apenas escoriações.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que o trabalhador escorregou durante serviços na obra da Estação de Transferência Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós, caindo em uma vala de drenagem, mas sem ferimentos graves.

Segundo informações do engenheiro fiscal da Seminf Edson Junior, o trabalhador está fora de risco e a empresa Platinum Construções, responsável pela obra, agiu de forma célere acionando o Corpo de Bombeiros, que fez os primeiros atendimentos da vítima. O trabalhador passa bem e receberá toda atenção necessária pela empresa contratada.

