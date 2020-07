Procon-AM apreende mais de 45 kg de alimentos vencidos em supermercado

A fiscalização foi realizada dentro do cronograma de ações do órgão | Foto: Divulgação





O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 45 quilos de alimentos em um supermercado localizado no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus, nesta quarta-feira (29/07). Os produtos recolhidos estavam com validade vencida ou embalagens danificadas.

A fiscalização foi realizada dentro do cronograma de ações do órgão, que visita diariamente supermercados para verificar o cumprimento da legislação. O estabelecimento fiscalizado nesta quarta-feira foi notificado e os produtos foram descartados, por estarem impróprios para consumo.

“A população é a parte mais vulnerável da relação de consumo e não pode ficar exposta aos riscos de saúde ocasionados por produtos com validade vencida. É algo básico e a que todos os estabelecimentos precisam prestar atenção”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Contatos

O Procon-AM já retomou os atendimentos presenciais, que ocorrem apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails [email protected] e [email protected].

*Com informações da assessoria