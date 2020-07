Justiça determina que Prefeitura e Governo mantenham abrigos em Manaus

Governo deverá manter abrigo improvisado criado na Arena Amadeu Teixeira | Foto: Michell Mello/Secom

Manaus - A Justiça Federal determinou que o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus mantenham em funcionamento dois abrigos criados na capital, de forma provisória, para acolher pessoas em situação de rua. Em caso de descumprimento da decisão, a multa diária prevista para Governo e Prefeitura é de R$ 50 mil. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (30).

A decisão liminar foi dada após um pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF), do Trabalho (MPT) e da Defensoria Pública na União (DPU) no Amazonas.

Segundo o MPF, a situação foi levada à Justiça Federal depois de um anúncio, feito pelo governo estadual, de que os abrigos seriam desativados em 15 de julho de 2020. O intuito do pedido era evitar que centenas de pessoas em situação de rua, atualmente abrigadas na Arena Amadeu Teixeira e no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Áurea Braga, fossem obrigadas a retornar às ruas por falta de local de abrigamento mantido pelo poder público.

Na decisão, a Justiça Federal indica que não houve acordo em audiência de conciliação e, por isso, a determinação judicial foi necessária.

“É contrário aos direitos humanos não atender de forma adequada a população em situação de rua, retirando-a do local em que se encontra provisoriamente abrigada, sem que haja um local de realocação, enquanto durar a situação de emergência”, destaca trecho da liminar.

Na audiência de conciliação, a União se dispôs a prestar todo o apoio técnico necessário.

"Como consta nos autos, já houve até mesmo o repasse de verbas federais para o Município. Contudo, diante da informação do Estado de desocupação dos abrigos e não havendo previsão por aquele ente de novo abrigamento, não está sendo executada devidamente a competência do Estado prevista no inciso III do art. 13 da Lei 8.742/1993", pontuou.

Plano conjunto

A Justiça Federal determinou também que o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus apresentem, em dez dias, um plano conjunto de desmobilização dos acolhimentos da Arena Amadeu Teixeira e de outros locais que tenham sido disponibilizados emergencialmente. Também deve ser feita a transferência das pessoas acolhidas a locais ofertados pela Prefeitura.

Ainda segundo o MPF, enquanto não forem indicados locais de transferência para as pessoas abrigadas na Arena Amadeu Teixeira, o Estado deverá manter sob sua responsabilidade os abrigados que se encontram na Arena. O Governo pode manter as pessoas no local ou em outro espaço sob sua responsabilidade, desde que haja condições de salubridade adequadas.

O caso segue tramitando na 3ª Vara Federal no Amazonas, sob o nº 1006056-69.2020.4.01.3200.

*Com informações da assessoria

Leia Mais



SENAI Amazonas retoma atividades presenciais no dia 3 de agosto

Alemanha oferece bolsa de estudos de até 2.770 euros mensais